Ларссон готов разорвать контракт со «Спартаком»

Шведский нападающий Джордан Ларссон не хочет возвращаться в Россию и может разорвать соглашение с московским «Спартаком».

Ларссон сказал журналистам, что он не собирается возвращаться в Россию из-за ситуации на Украине. Шведский футболист отметил, что в его услугах заинтересованы многие европейский клубы, так что он собирается в ближайшее время обсудить со своим агентом разрыв действующего соглашения с московским «Спартаком».

Напомним, что зимой Ларссон на правах арендного соглашения перебрался в шведский АИК, но клуб не может себе позволить выкупить контракт форварда. В РПЛ Джордан в этом сезоне провёл 17 матчей, но голами или ассистами не отметился.