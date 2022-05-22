Сёмин: «Зениту» нужно поблагодарить Дзюбу

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что представителям «Зенита» нужно отдать должное форварду Артёму Дзюбе, который официально объявил о своём уходе из питерского клуба.

Сёмин сказал ТАСС, что «Зениту» нужно сказать нападающему спасибо за то, что он верой и правдой семь лет служил команде и помог ей добиться многих побед. Опытный специалист отметил, что это был хороший отрезок в карьере Дзюбы, но карьера форварда ещё не закончена.

Напомним, что Артём Дзюба на правах свободного агента покидает «Зенит». За команду из Санкт-Петербурга форвард выступал с 2015 года.