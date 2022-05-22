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Терюшков: Если Дзюба захочет играть в «Химках», то мы сможем договориться

22 Мая 2022 • 12:49 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможного перехода нападающего Артёма Дзюбы в подмосковный клуб.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба очень высококлассный футболист, но вряд ли «Химки» смогут повторить тот контракт, который был у форварда в «Зените». Функционер отметил, что если Артём всё же выразит желание играть за «Химки», то, скорее всего, с игроком удастся договориться.

Напомним, что Артём Дзюба официально покинул питерскую команду. Сейчас 33-летний футболист находится в статусе свободного агента и выбирает себе клуб для продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Артём Дзюба Роман Терюшков
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