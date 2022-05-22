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Валуев: Уход Дзюбы для «Зенита» станет огромной потерей

22 Мая 2022 • 12:41 Комментировать

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился с журналистами своим мнением по поводу ухода форварда Артёма Дзюбы из «Зенита».

Валуев сказал «Спорт-Экспрессу», что уход 33-летнего футболиста станет для команды из Санкт-Петербурга большой потерей, ведь форвард был весьма значимой фигурой на поле и в раздевалке. Экс-спортсмен отметил, что руководителям «Зенита» теперь придётся серьёзно поломать голову, так как Дзюбу будет очень сложно заменить.

Напомним, что Артём Дзюба официально объявил о своём уходе из питерского клуба. Футболист выложил креативное видео в образе супергероя Дэдпула.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Николай Валуев
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