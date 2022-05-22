В прощальном видео Дзюбы нет Семака, но есть Виллаш-Боаш

Форвард Артём Дзюба креативно объявил о своём уходе из питерского «Зенита». Футболист выложил видео в образе Дэдпула и подвёл итоги своего выступления за питерский клуб.

Дзюба выложил видео, в котором 33-летний футболист вспоминает все успехи, которые у него были с «Зенитом» за последние семь лет. Интересно то, что когда игрок благодарит тренерский штаб, то на видео показывают экс-наставника «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, а нынешний тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак в этом прощальном видео так ни разу и не появился.

Напомним, что Артём Дзюба этим летом станет свободным агентом. Пресса отправляет форварда в сербскую «Црвену Звезду» или турецкий «Фенербахче».