Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и других команд РПЛ Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Об этом уже давно ходили разговоры, что он может уйти. Только остаётся вопрос, куда он сейчас может уйти?

Я слышал, про «Сочи» вариант в прессе проскочил, но я думал за рубежом нужно попробовать себя. Есть Турция («Фенербахче»), Сербия («Црвена Звезда»), плюс ко всему ему 33 года... Наверное, интересно поиграть в Европе. Если уйдёт в «Фенербахче», то это хорошая команда. Но, я думаю выберет какой-то клуб из России

Я считаю, что уход Дзюбы является значимым для российского футбола», — сказал Тарханов.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 28 матчей, в которых отметился 11 голами и пятью ассистами.