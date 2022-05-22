Экс-игрок «Зенита»: Хотелось бы, чтобы Дзюба попробовал свои силы в зарубежном клубе

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

Радченко сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба вовремя ушёл из «Зенита», ведь сейчас идеальный момент для нового вызова. Экс-игрок отметил, что не знает, где 33-летний футболист продолжит свою карьеру, но было бы здорово, если бы Дзюба попробовал свои силы в одном из зарубежных клубов.

Напомним, что Артём Дзюба в образе Дэдпула креативно объявил о том, что покидает питерскую команду. Форвард выступал за «Зенит» с 2015 года.