Мостовой нашёл новую команду для Дзюбы

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с журналистами назвал команду, где мог бы продолжить карьеру форвард Артём Дзюба.

Мостовой сказал «Чемпионату», что если Дзюба сам официально объявил о своём уходе, то у него уже явно есть предложение от другой команды. Экс-игрок отметил, что будет не удивлён, если 33-летний нападающий в итоге окажется в «Сочи», так как в таком возрасте Дзюбе ещё рано выходить на пенсию или уезжать куда-нибудь в экзотические чемпионаты.

Напомним, что Артём Дзюба официально объявил об уходе из питерской команды, в которой он провёл семь лет. В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 мячей.