Слуцкий повторил антирекорд Газзаева

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стал вторым тренером в истории, который выигрывал РПЛ и вылетал в подэлитный дивизион.

Напомним, что казанская команда по итогам прошедшего сезона заняла предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице и напрямую вылетела в ФНЛ. Слуцкий стал всего лишь вторым тренером в истории РПЛ, кому удалось выиграть титул и вылететь в подэлитный дивизион. Первым был Валерий Газзаев, который выигрывал чемпионство и вылетал в ФНЛ вместе с владикавказской «Аланией».

Стоит отметить, что футболисты «Рубина» могли в концовке заключительного матча с «Уфой» спастись, но форвард Виталий Лисакович не сумел реализовать пенальти.