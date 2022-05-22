Спортивный директор «Торпедо»: РПЛ, ты соскучилась по нам?

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин поделился с журналистами эмоциями после возвращения московской команды в РПЛ.

Ляпин сказал «Спорт-Экспрессу», что футбольный бог всё же существует, ведь торпедовцы наконец-то вернулись туда, где должны были быть последние годы. Функционер отметил, что РПЛ наверняка соскучилась по «чёрно-белым», но в ближайшее время команде предстоит выполнить колоссальный объём работы.

Напомним, что московское «Торпедо» под руководством Александра Бородюка заняло первую строчку в ФНЛ и вернулось в элитный дивизион. Напрямую в РПЛ также вышел воронежский «Факел».