В «Зените» отреагировали на уход Дзюбы

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы. Сегодня, 22 мая, 33-летний футболист сообщил, что покидает «сине-бело-голубых».

В интервью «Спорт-экспрессу» руководитель заявил, что прощание Дзюбы – не инсценировка. Медведев призвал дождаться официального заявления «Зенита».

Дзюба выступает за петербургский коллектив с 2015 года. Его контракт с клубом истекает в конце следующего месяца. Вместе с «Зенитом» Артём четыре раза становился чемпионом России.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Дзюбы называются «Фенербахче» и «Црвена Звезда».