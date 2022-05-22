Губерниев предложил Дзюбе перейти в «Металлист» из Королёва

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу ухода российского форварда Артёма Дзюбы из питерского «Зенита».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что где бы форвард ни продолжил карьеру, он будет везде на виду. Комментатор предложил Дзюбе перебраться в королёвский «Металлист», в котором нападающий сможет быть играющим спонсором. Губерниев добавил, что это его любимый клуб, так что он был бы очень рад видеть Дзюбу там.

Напомним, что Артём Дзюба в образе Дэдпула объявил о том, что после семи лет в «Зените» официально покидает команду из Санкт-Петербурга.