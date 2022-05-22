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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: Черышеву будет легко адаптироваться к РПЛ

22 Мая 2022 • 11:31 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» и «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко высказался по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Черышева в один из клубов РПЛ.

Радченко сказал «Спорт-Экспрессу», что Черышев будет очень востребованным игроком в летнее трансферное окно, так как полузащитник способен принести пользу абсолютно любой команде из РПЛ. Экс-игрок отметил, что Денис легко адаптируется к российскому футболу.

Напомним, что Денис Черышев уже объявил о том, что летом покинет «Валенсию». В этом сезоне полузащитник провёл в испанском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Дмитрий Радченко Денис Черышев
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