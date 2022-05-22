Экс-игрок «Зенита»: Черышеву будет легко адаптироваться к РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко высказался по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Черышева в один из клубов РПЛ.

Радченко сказал «Спорт-Экспрессу», что Черышев будет очень востребованным игроком в летнее трансферное окно, так как полузащитник способен принести пользу абсолютно любой команде из РПЛ. Экс-игрок отметил, что Денис легко адаптируется к российскому футболу.

Напомним, что Денис Черышев уже объявил о том, что летом покинет «Валенсию». В этом сезоне полузащитник провёл в испанском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.