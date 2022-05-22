Отец Черышева прокомментировал возможное возвращение сына в Россию

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о будущем футболиста.

Дмитрий Черышев не исключил возможного возвращения своего сына в Россию. Напомним, ранее полузащитник объявил о своём уходе из испанского клуба.

«Завершился этап в «Валенсии». Давайте пока не будем обсуждать вопрос о будущем Дениса. Поступит предложение из России, мы его рассмотрим», — приводит слова Дмитрия Черышева «Чемпионат».

Напомним, российский полузащитник является воспитанником мадридского «Реала» и выступает в Испании на протяжении всей совей профессиональной карьеры. В прошедшем сезоне 31-летний Черышев провёл в составе «Валенсии» 19 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.