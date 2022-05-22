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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» хочет подписать полузащитника сборной России

22 Мая 2022 • 11:23 Комментировать

Руководители «Нижнего Новгорода» хотели бы летом попробовать подписать российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Как сказал «Чемпионату» генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов, его команда летом хотела бы подписать Черышева, который недавно объявил об уходе из «Валенсии» после окончания этого сезона. Измайлов отметил, что игрок сборной России точно усилит «Нижний Новгород», но нужно понять, есть ли у клуба реальная возможность пригласить столь сильного игрока.

Напомним, что Денис Черышев в этом сезоне провёл в испанской лиге в составе «Валенсии» 17 матчей и отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Денис Черышев
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