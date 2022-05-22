Опытный российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба креативно объявил о своём уходе из питерской команды.

Дзюба выложил видео в образе супергероя Дэдпула, в котором форвард участвовал в награждении в прошлом сезоне. 33-летний футболист вспомнил все свои успехи в составе команды из Санкт-Петербурга, поблагодарил всех партнёров, тренеров и болельщиков, а также объявил о том, что «супергероя ждут новые приключения в другом месте». Стоит отметить, что на озвучку Дзюба позвал известного актёра дубляжа Петра Гланца, который озвучивал Дэдпула в русской версии фильма.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 28 матчей, в которых отметился 11 голами и пятью ассистами.