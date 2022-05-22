Федотов: Никто не ждал «Сочи» на втором месте? Главное, что мы ждали

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился с журналистами эмоциями после того, как его подопечные выиграли серебряные медали РПЛ.

Федотов сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас он испытывает самые положительные эмоции. Российский специалист отметил, что неважно, что его команду не ждали на втором месте, ведь главное, что этого ждали сами футболисты «Сочи». Тренер добавил, что игроки до последнего верили в себя и были вознаграждены за это.

Напомним, что в заключительном туре футболисты «Сочи» разгромили московское «Динамо» со счётом 5:1 и заняли второе место в турнирной таблице.