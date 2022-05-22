В РФС отреагировали на идею расширения РПЛ

РФС выступает против расширения российской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что Премьер-лига может увеличить количество участников до 18 клубов или ввести мораторий на вылет. По этому поводу высказался генсекретарь союза Александр Алаев.

Алаев заявил, что он категорически не поддерживает такое решение. По его словам, которые приводит Metaratings.ru, нужно жить по установленным правилам и соблюдать регламент.

Кроме того, он подчеркнул, что если такое решение будет принято, то его необходимо обосновать экономически. Как заявил Алаев, расширение влечет за собой большие перемены, которые отразятся на экосистеме футбола.

В настоящий момент в РПЛ выступают 16 клубов.