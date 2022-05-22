Форвард «Сочи» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Касьерра может летом покинуть сочинскую команду, но остаться в России.

По информации «Матч ТВ», 25-летний колумбийский футболист ещё не определился с тем, где продолжит свою карьеру. У Касьерры есть предложения из Бельгии и Шотландии. В услугах форварда также заинтересованы несколько клубов РПЛ. Стоит отметить, что боссы «Сочи» готовы отпустить колумбийца, но только за солидную сумму в десять миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате 22 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.