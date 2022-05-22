Защитник «Химок»: Если бы мы выиграли у «Уфы», то сейчас были бы в отпуске, а не думали о стыках

Защитник «Химок» Брайн Идову поделился с журналистами своим мнением по поводу предстоящих стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Идову сказал «Спорт-Экспрессу», что если бы подмосковная команда сумела обыграть «Уфу», то сейчас футболисты уже были бы в отпуске, а не усиленно готовились к стыковым матчам. Защитник отметил, что на результаты «Химок» сильно повлияла двухматчевая дисквалификация Сергея Юрана, который бы нашёл правильные слова и помог бы команде остаться в РПЛ без стыков.

Напомним, что в стыковых матчах подопечным Юрана предстоит сыграть со «СКА-Хабаровском», который занял четвёртое место в ФНЛ.