Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Химок»: Если бы мы выиграли у «Уфы», то сейчас были бы в отпуске, а не думали о стыках

22 Мая 2022 • 10:27 Комментировать

Защитник «Химок» Брайн Идову поделился с журналистами своим мнением по поводу предстоящих стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Идову сказал «Спорт-Экспрессу», что если бы подмосковная команда сумела обыграть «Уфу», то сейчас футболисты уже были бы в отпуске, а не усиленно готовились к стыковым матчам. Защитник отметил, что на результаты «Химок» сильно повлияла двухматчевая дисквалификация Сергея Юрана, который бы нашёл правильные слова и помог бы команде остаться в РПЛ без стыков.

Напомним, что в стыковых матчах подопечным Юрана предстоит сыграть со «СКА-Хабаровском», который занял четвёртое место в ФНЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Брайн Идову Стыковые матчи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
11:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» о вылете в ФНЛ: Уход легионеров повлиял на команду? Это банальные отмазки
11:04 · Россия. Премьер-лига
В агентстве высказались о будущем Кассьерры
11:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Никто не ждал «Сочи» на втором месте? Главное, что мы ждали
10:49 · Россия. Премьер-лига
В РФС отреагировали на идею расширения РПЛ
10:45 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о ЦСКА: «В клубе не может быть два хозяина»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ
10:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок»: Если бы мы выиграли у «Уфы», то сейчас были бы в отпуске, а не думали о стыках
10:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» повторил антирекорд РПЛ по привезённым пенальти
10:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» повторил клубный антирекорд в РПЛ
10:11 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина»: После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слёзы
09:58 · Россия. Премьер-лига
Шалимов одним словом описал эпичную концовку матча «Рубин» - «Уфа»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Динамовцы смазали концовку сезона
09:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина»: «Мы обосрались»
09:19 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» планируют выкупить защитника «Спартака»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о вылете «Рубина»: «Слуцкий обделался» 1
Все новости
Рекомендуем