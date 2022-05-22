Защитник «Спартака» повторил антирекорд РПЛ по привезённым пенальти

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие повторил антирекорд РПЛ по привезённым пенальти.

По информации Opta, 25-летний бельгийский футболист повторил антирекорд российского чемпионата по заработанным пенальти в свои ворота. За один сезон защитник «красно-белых» привёз в ворота московского клуба четыре пенальти. До этого подобное сомнительное достижение покорялось только защитникам Владимиру Рыкову и Соломону Квирквелии.

Напомним, что в этом сезоне Максимилиано Кофрие провёл в составе «Спартака» в РПЛ 17 поединков и отметился одним ассистом.