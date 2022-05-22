«Крылья Советов» планируют выкупить защитника «Спартака»

Руководители самарских «Крыльев Советов» планируют выкупить защитника Илью Гапонова у московского «Спартака».

По информации «Чемпионата», самарская команда собирается в ближайшее время активировать опцию выкупа контракта 24-летнего российского футболиста, который вторую половину сезона провёл в «Крыльях Советов» на правах арендного соглашения. Стоит отметить, что контракт защитника со «Спартаком» был рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Илья Гапонов провёл в российском чемпионате в составе «Крыльев Советов» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.