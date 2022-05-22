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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук: Не хотелось, чтобы «Рубин» вылетал

22 Мая 2022 • 09:11 Комментировать

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал журналистам о том, что думает по поводу вылета казанского «Рубина» из РПЛ.

Кухарчук сказал Betonmobile.ru, что ему очень не хотелось, чтобы казанская команда вылетала из РПЛ, так как «Рубин» ему очень импонирует. Полузащитник отметил, что до последнего была надежда, что казанцы сумеют хотя бы за стыки зацепиться, но всё получилось иначе. Игрок «Химок» добавил, что очень тяжело наблюдать за тем, что происходит с «Рубином».

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого по итогам сезона заняли 15-ю строчку в таблице и напрямую вылетели в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Кухарчук
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