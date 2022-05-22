Кучаев рассказал о том, останется ли Слуцкий тренером «Рубина» в ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев рассказал журналистам о том, останется ли Леонид Слуцкий у руля казанской команды после вылета в ФНЛ.

Кучаев сказал, что на этот вопрос журналистам лучше всего ответит сам Слуцкий. Полузащитник отметил, что сейчас у него нет понимания, останется ли тренер у руля казанской команды. Напомним, что «Рубин» по итогам этого сезона напрямую вылетел в подэлитный дивизион.

В этом сезоне Константин Кучаев провёл в российском чемпионате в составе «Рубина» девять матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.