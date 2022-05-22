Кучаев: «Рубин» был бы не против введения моратория

Российский полузащитник «Рубина» Константин Кучаев рассказал клубной пресс-службе, что казанская команда была бы не против введения моратория на вылет из РПЛ.

Кучаев сказал, что казанский клуб очень хотел бы, чтобы лигу расширили и ввели мораторий на вылет. Полузащитник отметил, что всем понятно, что нужно было набирать свои очки и оставаться в РПЛ по спортивному принципу, но сейчас у «Рубина» есть только надежда на расширение.

Напомним, что в последнем туре казанская команда дома уступила «Уфе» со счётом 1:2 и напрямую вылетела из элитного дивизиона.