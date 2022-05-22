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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Рубина»: Слуцкий должен остаться и вытащить клуб из ФНЛ

22 Мая 2022 • 08:21 Комментировать

Турецкий экс-футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался по поводу вылета казанской команды в ФНЛ.

Как приводит слова турецкого экс-игрока «Матч ТВ», поведение Слуцкого и его отказ от пресс-конференции являются проявлениями трусости, хотя болельщики столь титулованной команды заслуживают того, чтобы им объяснили причины вылета в ФНЛ. Гекдениз считает, что Слуцкий должен остаться для того, чтобы вытащить клуб из первого дивизиона обратно в РПЛ.

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого в последнем туре уступили «Уфе» со счётом 1:2 и напрямую вылетели в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Гёкдениз Карадениз
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