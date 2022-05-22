Футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал о воровстве в российских клубах.

«Все ведь холят больше своровать, они смотрят на «Локомотив», как там воруют. Всем хочется обворовывать, как «Локомотив». «Железнодорожники» как пример всего. Например, они подписывают черногорца, в любом другом чемпионате этого футболиста на руках принесут даже за 500 тысяч евро. «Локомотив» умудряется за 2,5 млн евро его взять. За любого футболиста из Сербии из «Радничков» или «Црвены Звезды» дай миллион, и они его привезут в упаковке с бантиком и ещё коробочку конфет дадут. А потом мы говорим: «Бюджета не хватает».

2 млн евро украли, за эти деньги можно всем детским тренерам поднять зарплаты разом.

В ЦСКА там так явно не воруют. Хотя, за Фукса отдали 8 миллионов. Чудак не сыграл ни одной игры полноценной за команду. Видно, что в футбол чудик играть не умеет, как не выйдет на поле, так удалится или гол привозит. Но, зато Гогуа не сыграл ни одного матча! Так он бесплатный был.

Хочу подчеркнуть, что у нас многие клубы заигрались в трансферы. Я хочу, чтобы урезали всем бюджеты, из-за этого может научатся хоть чему-нибудь. Я хочу, чтобы приходили люди, которые реально разбираются. У нас 90% не разбираются в футболе»

Меня удивляет наш футбол вот чем: Ушёл Томас Цорн из «Спартака». Зарема уже сказала, что он ограбил команду. Написали про него, что не справляется он со своей работой, а потом берёт его «Локомотив». Грабитель ли он? Нет, он – воришка.

Гончаренко выкинули из ЦСКА, он перешёл в «Краснодар». Чтобы потом и оттуда выгнали через несколько месяцев. Божович, ходит по кругу. Я считаю – ну позор! Я ничего против него не имею, он хороший дядька… Может выпивают вместе, шашлыки готовят там с Гурамом… Но, хватит! Смешно! Человек во всех командах России был», — сказал Селюк.