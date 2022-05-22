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Наставнику дубля «Спартака» сообщили, что в его услугах больше не нуждаются

22 Мая 2022 • 05:59 Комментировать

Перемены в московском «Спартаке» начинаются сразу же после окончания неудачного сезона, в котором «красно-белые» остались где-то в середине турнирной таблицы (хорошо хоть не вылетели, как «Рубин»). Алексей Лунин, долгое время работавший тренером дубля «Спартака», будет вынужден покинуть свой пост. Лунину уже сообщили о грядущем расставании с ним, после чего он поделился информацией в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

- Мне сообщили, что контракт не будет продлен. Также по окончании сезона уходит Алексей Мелёшин. - цитирует Лунина источник.

Лунин проработал в структуре «Спартака» 19 лет.

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