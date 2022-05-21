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Джанаев рассказал о переговорах с «Сочи» по новому контракту

21 Мая 2022 • 21:10 Комментировать

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что в ближайшее время начнёт переговоры с клубом по новому контракту.

«Сейчас будем разговаривать по контракту. Еще не подписал. Как подпишу — руководство все объявит», — сказал Джанаев журналистам.

Действующий контракт 35-летнего голкипера истекает летом 2022 года. Он защищает цвета «Сочи» с 2019 года.

По итогам сезона-2021/22 южане заняли второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда впервые в истории заняла место в топ-3 чемпионата России. В 30-м туре «Сочи» на выезде разгромил «Динамо» со счётом 5:1.


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