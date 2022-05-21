Алексей Березуцкий анонсировал «интересные новости» по поводу своего будущего в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мыслями о своём будущем в команде.

«Читал, что писали недавно, это абсолютная неправда. Но все выводы клуб и я сделаем по окончании сезона. Контракт у меня до конца сезона, в ближайшее время будут интересные новости», — сказал Березуцкий после матча.

Тренер поблагодарил болельщиков ЦСКА, которые поддерживали команду и на выезде, и дома. Также, он отметил игру футболистов, которые порадовали всех поклонников «армейского» клуба.

Березуцкий подчеркнул, что задачей ЦСКА на этот сезон было попадание в топ-3.

Напомним, в заключительном туре сезона-2021/22 ЦСКА на «ВЭБ Арене» разгромил «Ростов» со счётом 4:0. По итогам сезона, команда заняла пятое место, набрав 50 очков.