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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черданцев заявил, что РПЛ планируется расширить до 18 команд: «Рубин» может сыграть в стыках

21 Мая 2022 • 19:42 Комментировать

Российский комментатор и журналист Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что он располагает информацией о расширении РПЛ до 18 команд.

По словам Черданцева, в таком случае, «Рубин» и «Арсенал», которые заняли 15-е и 16-е место соответственно, сыграют в стыковых матчах с «Оренбургом» и «СКА-Хабаровском».

По итогам сезона-2021/22 чемпионом России стал «Зенит», который гарантировал победу в РПЛ ещё в 27-м туре чемпионата. Второе место занял «Сочи», набрав 56 очков, третье место заняло «Динамо».

На данный момент в стыковых матчах «Химки» сыграют с «СКА-Хабаровском», а «Уфа» - против «Оренбурга».    


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окончен Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва 1.78 4.00 4.20
окончен Рубин 1:2 Уфа
окончен Химки 2:1 Спартак Москва
окончен Краснодар 1:1 Ахмат 2.55 3.75 2.60
окончен Динамо Москва 1:5 Сочи
окончен Нижний Новгород 1:0 Зенит 3.20 3.30 2.30
окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
окончен Арсенал Тула 1:2 Урал
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