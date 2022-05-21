Черданцев заявил, что РПЛ планируется расширить до 18 команд: «Рубин» может сыграть в стыках

Российский комментатор и журналист Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что он располагает информацией о расширении РПЛ до 18 команд.

По словам Черданцева, в таком случае, «Рубин» и «Арсенал», которые заняли 15-е и 16-е место соответственно, сыграют в стыковых матчах с «Оренбургом» и «СКА-Хабаровском».

По итогам сезона-2021/22 чемпионом России стал «Зенит», который гарантировал победу в РПЛ ещё в 27-м туре чемпионата. Второе место занял «Сочи», набрав 56 очков, третье место заняло «Динамо».

На данный момент в стыковых матчах «Химки» сыграют с «СКА-Хабаровском», а «Уфа» - против «Оренбурга».