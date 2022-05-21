Бакаев заявил, что после финала Кубка России станет известно, где он продолжит карьеру

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мыслями о своём будущем.

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Будет ясно в конце сезона, после финала Кубка России», — сказал Бакаев Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Бакаев сыграл за «Спартак» 27 матчей, в которых отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом истекает в июне 2022 года. Ранее российские СМИ писали, что Бакаев может продолжить карьеру в «Зените.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.