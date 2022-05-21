Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22

Сегодня, 21 мая, завершились матчи заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги.

По итогам сезона победу в чемпионате праздновал «Зенит». Вторым стал «Сочи», а бронзовые медали завоевало «Динамо».

Лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Он принял участие в 29 матчах за свою команду и забил 19 голов. Вторым в списке бомбардиров стал нападающий «Сочи» Матео Касьерра, он забил 14 голов. Столько же у полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Агаларова на трансферном рынке составляет 4 миллиона евро.