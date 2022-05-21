Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим видением на проблемы казанский «Рубина», который вылетит из РПЛ, если проиграет в матче последнего тура «Уфе».

- Не думаю, что причина проблем «Рубина» не в легионерах и не в тренерах, а просто в организации этой команды. Раньше там было отношение не очень к своим футболистами, и сейчас всё это вылилось в такую ситуацию. В «Рубине» не пытались ставить играть своих воспитанников, хотя должна быть традиция давать шанс ребятам из академии. А у «Рубина» как было? Взяли каких-то иностранцев, они побегали, попыхали, ушли – и команда осталась у разбитого корыта. Стратегии не было. Так что Слуцкий не виноват. Ему бы хватило ума сделать нормальную команду, если бы у него был хороший материал, молодёжь, люди с мотивацией. В «Краснодаре» же выходят пацаны, бьются, сражаются с горящими глазами. Да, не хватает мастерства, но они же ковыряются на этом уровне. Может, такое недолго продлится, потому что нужен тренер, и работы будет много. Но сейчас это у «Краснодара» есть, а у «Рубина» нет. В казанском клубе не было фундамента, или он был, но из песка – раз, и развалился. Теперь «Рубину» надо перекраивать команду, чтобы в новом сезоне там доверяли тренеру, который взял бы нужных людей, и они бы играли за этот клуб.