Билялетдинов: «Рубин» переборщил с рекламой Хвичи»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что казанскому клубу стоило раньше продать грузинского вингера Хвичу Кварацхелию.

Напомним, в марте нынешнего года 21-летний футболист приостановил контракт с казанским клубом и пополнил состав батумского «Динамо». Позже стало известно, что Кварацхелия согласовал пятилетний контракт с итальянским «Наполи».

«На мой взгляд, его передержали в клубе. Считаю, что в «Рубине» переборщили в плане рекламы и задрали ценник. Создали впечатление, что за Хвичей выстроилась очередь. По факту же оказалось, что её не было», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Рубин» 22 матча, забив в них два гола, а также отдав пять результативных передач. В чемпионате Грузии на счетё футболиста пять голов и две передачи в девяти встречах.