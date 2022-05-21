Агент Языджи: Надеюсь, что Юсуф всё же останется в ЦСКА

Агент турецкого полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи выразил надежду на то, что игрок останется в «армейском» клубе.

Агент Адам Чебеджи сказал «Спорт-Экспрессу», что очень надеется на то, что турецкий футболист всё же останется в ЦСКА на следующий сезон. Напомним, что столичные «армейцы» пока не могут договориться с «Лиллем» по поводу выкупа контракта Языджи, который выступает за московский клуб на правах арендного соглашения. Сам игрок хотел бы остаться в ЦСКА.

В этом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате десять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.