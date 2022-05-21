Погребняк поддержал продажу алкоголя на матчах РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк рассказал журналистам о том, как относится к тому, что на стадионах снова будут продавать пиво.

Погребняк сказал «Спорт-Экспрессу», что положительно относится к этому. Экс-форвард «Зенита» отметил, что это отличная идея, ведь на Западе пиво является неотъемлемой частью спортивных соревнований, так что можно только поддержать эту инициативу.

Напомним, что на предстоящем матче 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» на стадионе будет продаваться пиво. Власти Москвы разрешили продавать на стадионах алкоголь с небольшим содержанием этилового спирта.