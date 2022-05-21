Комппер хочет поработать в Бундеслиге

Немецкий тренер «Локомотива» Марвин Комппер рассказал журналистам, что хотел бы в будущем поработать на родине.

Комппер сказал, что хочет однажды поработать в Бундеслиге. 36-летний специалист отметил, что его работа в «Локомотиве» позволит сделать ему серьёзный шаг вперёд, но в следующем сезоне без еврокубков уровень РПЛ упадёт, а многие талантливые и амбициозные игроки уедут, так что придётся вернуться в Европу.

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Комппер работает в «Локомотиве» с октября прошлого года.