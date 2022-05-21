Экс-тренер «Зенита» рассказал, куда нужно перейти Дзюбе

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал журналистам о том, в какой чемпионат нужно перейти опытному форварду Артёму Дзюбе.

Петржела сказал «Чемпионату», что он не верит в то, что 33-летний российский футболист перейдёт в «Црвену Звезду», так как в Сербии больше любят быстрых и техничных игроков. Экс-тренер «Зенита» отметил, что Дзюбе больше бы подошёл турецкий чемпионат, хотя форвард может и остаться в России.

Напомним, что Артём Дзюба может летом перейти в «Црвену Звезду» или турецкий «Фенербахче». В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.