Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Зенита» рассказал, куда нужно перейти Дзюбе

21 Мая 2022 • 11:56 Комментировать

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал журналистам о том, в какой чемпионат нужно перейти опытному форварду Артёму Дзюбе.

Петржела сказал «Чемпионату», что он не верит в то, что 33-летний российский футболист перейдёт в «Црвену Звезду», так как в Сербии больше любят быстрых и техничных игроков. Экс-тренер «Зенита» отметил, что Дзюбе больше бы подошёл турецкий чемпионат, хотя форвард может и остаться в России.

Напомним, что Артём Дзюба может летом перейти в «Црвену Звезду» или турецкий «Фенербахче». В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Властимил Петржела Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
12:10 · Россия. Премьер-лига
Комппер хочет поработать в Бундеслиге
12:03 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал команду, которая выиграет серебряные медали РПЛ
11:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита» рассказал, куда нужно перейти Дзюбе
11:56 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами
11:54 · Россия. Премьер-лига
Газизов назвал арбитра, который будет обслуживать матч «Уфы» с «Рубином»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зениту» нужно будет доказывать, что он неспроста лидер чемпионата
11:50 · Россия. Премьер-лига
Селюк хочет, чтобы «Уфа» с Газизовым вылетела в ФНЛ эксклюзив
11:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела оценил сезон «Зенита»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался против расширения РПЛ
11:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий против того, чтобы из РПЛ уезжали талантливые игроки
11:37 · Россия. Премьер-лига
Анохин: Клубы не должны влиять на назначение судей
11:30 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» — «Спартак-2» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
11:28 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы РПЛ предложили новую схему при распределении доходов от медиаправ
11:16 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: Не факт, что тульский «Арсенал» напрямую вылетит из РПЛ
Все новости
Рекомендуем