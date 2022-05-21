Петржела оценил сезон «Зенита»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с журналистами высказался по поводу сезона питерской команды.

Петржела сказал «Чемпионату», что раз команда Сергея Семака в очередной раз закончила чемпионат на первом месте, то это значит, что всё у «Зенита» складывается хорошо. Экс-наставник «Зенита» отметил, что в Лиге чемпионов питерский клуб выступил не лучшим образом, но в остальном сезон получился достаточно хорошим.

Напомним, что футболисты «Зенита» за три тура до окончания чемпионата обеспечили себе титул. Подопечные Сергея Семака в четвёртый раз кряду выиграли золотые медали российского чемпионата.