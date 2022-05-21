Непомнящий против того, чтобы из РПЛ уезжали талантливые игроки

Бывший наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал журналистам о том, что российским талантливым игрокам не стоит покидать РПЛ.

Непомнящий сказал «Спорт-Экспрессу», что он против того, чтобы талантливые российские футболисты уезжали из РПЛ. Опытный специалист отметил, что очень досадно, когда талантливые игроки отправляются в Европу и садятся там на лавку, хотя они могли бы радовать российских болельщиков своей игрой и помогать отечественным клубам в еврокубках.

Напомним, что самыми известными легионерами являются Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты» и Денис Черышев из «Валенсии».