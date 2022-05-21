Топ-клубы РПЛ предложили новую схему при распределении доходов от медиаправ

Российские топ-клубы предложили принять новую схему при распределении доходов от медиаправ.

По информации «Чемпионата», команды из верхней части турнирной таблицы предложили со следующего сезона поменять схему при распределении доходов от медиаправ. 70 процентов будут распределены в зависимости от результатов, а остальные 30 будут поделены поровну между всеми остальными клубами. Топ-команды настаивают на том, что спортивный принцип должен быть на первом месте, так что, кто занял место выше, тот больше и заработал.

Стоит отметить, что до «сезона ковида» доходы распределялись в формате 60 на 40.