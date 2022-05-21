Агент Лаксальта прокомментировал слухи об уходе защитника из «Динамо»

Агент уругвайского защитника «Динамо» Диего Лаксальта высказался по поводу возможного ухода своего клиента из московской команды.

Агент Ариэль Красуоски сказал Sport24, что к нему по поводу возможного трансфера уругвайского футболиста никто не обращался. Красуоски отметил, что Лаксальту очень нравится в Москве, так что защитник в ближайшее время точно не собирается покидать «сине-белых». Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Диего может после окончания этого сезона перебраться в МЛС.

В этом сезоне Диего Лаксальт провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек. До этого защитник выступал за «Селтик», «Милан», «Дженоа», «Торино» и другие клубы.