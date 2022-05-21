Силкин: «Десять раз подряд «Зенит» вряд ли станет чемпионом»

Российский специалист Сергей Силкин, поработавший в московском «Динамо», высказался о четвертом подряд чемпионском титуле петербургского «Зенит».

«Чемпионом «Зенит» стал абсолютно заслуженно. Но у них есть конкуренты. Десять раз подряд он вряд ли станет чемпионом», - передает слова Силкина издание «Известия».

Петербургский клуб досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. В заключительном поединке чемпионата подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча состоится сегодня, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.