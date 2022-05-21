Комппер высказался об уходе Гисдоля из «Локомотива»

Немецкий тренер «Локомотива» Марвин Комппер рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода экс-наставника московского клуба Маркуса Гисдоля.

Комппер сказал, что он не понимает, по какой причине Гисдоль решил таким образом уйти из московской команды. Тренер отметил, что Гисдоль тихо уехал под покровом ночи и никому об этом не сказал. Комппер добавил, что точно не собирается так поступать, так как он собирается и дальше работать в «Локомотиве».

Напомним, что Маркус Гисдоль решил покинуть «железнодорожников» из-за ситуации на Украине. Его место занял Марвин Комппер. На данный момент «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице.