Непомнящий рассказал, что умел делать Дзагоев в отличие от других российских футболистов

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением об уходе полузащитника Алана Дзагоева из московского ЦСКА.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» тренер назвал Алана одним из немногих российских игроков, умеющих отдать последний пас. Непомнящий отметил, что карьере Дзагоева помешала высокая травматичность.

Ранее было объявлено об уходе 31-летнего футболиста из «армейского клуба». В составе москвичей Дзагоев выступал с 2008 года. В сезоне-2021/2022 Алан принял участие в 22 поединках, отметившись тремя голевыми передачами.