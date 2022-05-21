«Локомотив» и «Динамо» нацелились на игрока ЦСКА

Талантливый полузащитник Егор Ушаков, недавно продливший трудовой договор с московским ЦСКА, находится в сфере интересов сразу трех клубов российской Премьер-лиги.

Согласно данным Sport24, побороться за 19-летнего исполнителя намерены московские «Локомотив» и «Динамо», а также «Ростов».

Ранее было объявлено, что Ушаков продлил контракт с «армейцами» до середины 2026 года. За ЦСКА он выступает с февраля 2020 года.

В составе первой команды Егор сыграл семь поединков, в которых отметился одной голевой передачей и одним забитым мячом.