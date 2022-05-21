Тренер «Локомотива» объяснил, почему решил остаться в России

Тренер московского «Локомотива» Марвин Комппер рассказал журналистам о том, почему решил остаться в России.

Комппер сказал, что его пребывание в Москве не является политическим заявлением, так как он находится абсолютно вне политики. Тренер отметил, что он командный игрок, который в столь сложной ситуации думает не только о себе. Специалист добавил, что убежать сейчас и оставить после себя выжженную землю было бы несправедливо по отношению к игрокам.

Напомним, что Марвин Комппер тренирует «Локомотив» после ухода Маркуса Гисдоля, который зимой покинул столичный клуб из-за ситуации на Украине.