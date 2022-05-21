Бубнов дал прогноз на матч «Нижний Новгород» - «Зенит»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов рассказал, что думает по поводу матча «Нижнего Новгорода» с петербургским «Зенитом» в 30-м туре Премьер-лиги.

«В Нижний Новгород не поедут многие игроки «Зенита», так что у хозяев есть шанс не проиграть. 0:0», - передает слова футбольного эксперта Sportbox.

Матч состоится в субботу, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне, а «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.