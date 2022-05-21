Комбаров считает, что РПЛ нужно расширить

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможного расширения российского чемпионата.

Комбаров сказал «Спорт-Экспрессу», что достаточно странно, что к последнему туру ещё не совсем понятно, кто же в итоге вылетит из РПЛ. Экс-игрок отметил, что элитный дивизион нужно расширить, так как нужно как-то компенсировать отстранение от еврокубков, но не стоит забывать о спортивном принципе.

Напомним, что большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы в этом сезоне был введён мораторий на вылет из элитного дивизиона. В прессе также ходят слухи о том, что элитный дивизион будет расширен до 18 команд.